Xiaomi Redmi 13C in SCONTO FOLLE DEL 43%: ne rimangono POCHISSIMI

È il momento giusto di rinnovare il tuo smartphone con un modello innovativo e a prezzo davvero bomba! Si tratta dello Xiaomi Redmi 13C, oggi disponibile su eBay a soli 114 euro grazie ad uno sconto mai visto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, una promozione del genere potrebbe scadere da un momento all’altro!

Xiaomi Redmi 13C: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi 13C è un concentrato di potenza ed oggi lo trovi su eBay ad un prezzo davvero mai visto prima!

È dotato di uno schermo LCD IPS da 6,74 pollici con risoluzione HD+, una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e protezione Corning Gorilla Glass. Sotto la scocca troviamo un potentissimo chip MediaTek Helio G85 che permette di eseguire qualsiasi operazione in modo fluido e velocissimo.

Il comparto fotografico, invece, è composto da un sensore posteriore principale da 50 Megapixel, un sensore macro da 2 Megapixel e un sensore per la profondità di campo da 0,8 Megapixel che garantiscono scatti da vero professionista.

Un’altra caratteristica di spicco è la batteria da 5.000 mAh che permette di utilizzare il dispositivo anche in modo intensivo per una giornata intera. Inoltre, grazie alla ricarica rapida cablata da 18 Watt, in pochissimi minuti sarà pronto all’uso ogni volta che vuoi.

Per finire, la connettività è sempre garantita grazie alla porta USB-C e al jack audio da 3,5 mm da utilizzare per quasi tutte le tipologie di cuffie e altoparlanti.

Oggi lo Xiaomi Redmi 13C è disponibile su eBay a soli 114 euro grazie ad uno sconto mai visto del 43%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, una promozione del genere potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.