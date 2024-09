Xiaomi Redmi 13C in svendita su eBay: la doppia offerta è eccezionale

Hai bisogno di un nuovo smartphone e non sai quale scegliere? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Si tratta dello Xiaomi Redmi 13C, oggi disponibile su eBay a soli 119 euro con uno sconto del 22% ed un ulteriore ribasso di 5 euro da ottenere applicando il codice PSPRSETT24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito del doppio sconto, gi articoli sono in esaurimento!

Tutte le caratteristiche tecniche dello Xiaomi Redmi 13C

Lo Xiaomi Redmi 13C è un ottimo smartphone Android che si contraddistingue per un eccellente rapporto qualità-prezzo.

In primis, è dotato di un grande display Touchscreen da 6.74 pollici che garantisce immagini nitide ed una visualizzazione sempre impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna. Anche la batteria non è da meno e, grazie alla sua potenza, offre un’autonomia che copre un’intera giornata così da poterlo utilizzare per ore senza alcuna preoccupazione.

Inoltre il modulo LTE 4G permette un trasferimento dati e una navigazione in internet sempre stabile e velocissima, quindi adatta sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano. Allo stesso tempo, con una RAM da 8GB ed una memoria interna da 256 GB potrai avere tutto lo spazio di cui hai bisogno per archiviare qualsiasi file.

Non è da meno la fotocamera da ben 50 megapixel che permette di scattare foto fantastiche e di registrare video in fullHD con una risoluzione altissima, come se fossi un vero e proprio professionista.

