Xiaomi Redmi 9AT in offerta ad un prezzo WOW su eBay

Spesso e volentieri non abbiamo bisogno di chissà quali smartphone top di gamma o di fascia alta, soprattutto quando intendiamo a risparmiare per l’acquisto di uno smartphone. È proprio a questo che ha pensato recentemente eBay, proponendoci lo Xiaomi Redmi 9AT in offerta all’incredibile prezzo di 71 euro, con un risparmio di ben 47 euro rispetto all’originario prezzo di listino suggerito da Xiaomi, ovvero 119 euro.

Xiaomi è imbattibile

Xiaomi Reim 9AT è infatti lo smartphone perfetto per chi non ha chissà quali esigenze, e si accontenta di prestazioni discrete, a fronte di un prezzo davvero concorrenziale. Partiamo ad esempio dell’ottimo display touchscreen da ben 6.5 pollici con risoluzione 1600×720, che ti permette di godere di ogni dettaglio nel caso in cui vedessi video su YouTube o altre appliczazioni simili.

Il telefono si presenta poi in questa colorazione Granite Grey davvero piacevole alla vista, e molto elegante ad ogni colpo d’occhio. Davvero buona anche la fotocamera di questo smartphone, con un sensore da 13 megapixel, che permette di scattare istantanee alla risoluzione 1920×1080 e in alta definizione, così potrai immortalare tutti i momenti più importanti e salienti delle tue vacanze al mare o in montagna, o fotografare i tuoi piatti preferiti.

Un’altra caratteristica molto interessante di questo smartphone è anche lo spessore, che si attesta a soli 9 millimetri: questo consente di trasportarlo comodamente senza alcun tipo di problema. Nessun problema anche la connettività, dal momento che questo telefono è corredato dal modulo LTE, che ti consente di navigare in alta velocità con lo standard 4G quando ti ritrovi in viaggio, senza avere il Wi-Fi a disposizione.

Il dispositivo poi presenta ben 32 GB di memoria di archiviazione, che si rivelano utilissimi per raccogliere le proprie foto e video comodamente all’interno delle proprie cartelle.

Con poco più di 70 euro, dunque, hai la possibilità di portarti a casa uno smartphone davvero eccellente e soprattutto leggero: ecco perché ti consigliamo di acquistare lo Xiaomi Redmi 9AT in offerta su eBay cliccando su questo indirizzo, prima che le scorte vadano completamente esaurite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.