Xiaomi Redmi A3 SCONTATISSIMO AL 33%: l'offerta Amazon è UNICA

Hai bisogno di un nuovo smartphone? Allora approfitta subito della mega promozione sullo Xiaomi Redmi A3! Oggi è disponibile su Amazon a soli 84 euro con un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega offerta, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Xiaomi Redmi A3: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi A3 è uno smartphone Android che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alle sue specifiche tecniche di alto livello.

Le funzioni che lo caratterizzano sono quelle presenti su tutti i dispositivi più avanzati, a cominciare dalla connettività Wi-fi e dal GPS che ti permettono di avere una connessione stabile e velocissima ovunque tu sia.

Dispone inoltre di lettore multimediale, radio, videochiamata e bluetooth. Inoltre è dotato di una memoria interna di ben 128 GB con possibilità di espansione.

Un’altra caratteristica di spicco del dispositivo è il suo enorme display Touchscreen da 6.7 pollici con una risoluzione di 1650×720 pixel che permette di avere immagini sempre nitidi, dai particolari precisi e dai colori super nitidi.

Inoltre dispone di una fotocamera da 8 megapixel che permette di scattare foto fantastiche con una risoluzione elevata e di registrare video in fullHD come se fossi un vero professionista.

Per finire, il telefono ha uno spessore di soli 8.3mm che lo rende davvero elegante e sopratutto super comodo per essere facilmente inserito in tasca o in borsa nella massima comodità.

