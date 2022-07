Xiaomi Redmi Buds 3 PRO praticamente regalate: sconto del 69% su Amazon

Gli auricolari Redmi Earbuds 3 Pro sono l’alternativa che stavi cercando: grazie alla lunga durata della batteria e una configurazione a doppio driver, sono perfette per qualsiasi occasione. Acquistale ora per approfittare dello sconto del 69%, parliamo di 110 euro risparmiati grazie ad Amazon: per questo ti verranno a costare solo 47,49€ invece di 154,51€.

I Redmi Earbuds 3 Pro puntano sulla longevità, oltre a evidenti miglioramenti come la qualità audio. Puntano ad una posizione leggermente più esclusiva, con un set di funzionalità premium e un prezzo proporzionalmente più alto. Gli auricolari sono disponibili in tre diversi colori: rosa, nero, blu e bianco.

Non si allontanano troppo dai tradizionali auricolari true wireless per quanto riguarda il design, e la qualità costruttiva complessiva è soddisfacente: anche il case non sembra economico. Redmi ha anche aggiunto una morbida texture gommata all’interno.

Grazie al supporto per il codec aptX Adaptive di Qualcomm, le Redmi Earbuds 3 Pro arrivano ad ottenere una latenza di circa 86 ms, che dovrebbe renderli adatti anche ai giochi su smartphone. Inoltre, il ridimensionamento adattivo aiuta a mantenere un segnale forte anche se il telefono si trova molto distante.

A differenza degli auricolari precedentemente lanciati da Redmi, le Earbuds 3 Pro si caricano tramite USB-C. Il vero balzo in avanti, tuttavia, arriva nella durata della batteria. Le cuffie auricolari Redmi Earbuds 3 Pro offrono sette ore di utilizzo con una singola carica. Non capita spesso che i test di durata della batteria nel mondo reale corrispondano alle affermazioni del produttore, ma in questo caso hanno superato le aspettative. Con il volume impostato al 60%, arrivano a quasi otto ore di utilizzo con una singola carica. Insieme alla custodia della batteria, sono disponibili circa 30 ore di batteria di riserva, che dovrebbero soddisfare anche gli ascoltatori di musica più accaniti.

La configurazione a doppio driver accoppia un driver dinamico per le frequenze basse e medie con un driver ad bilanciato per gestire la fascia delle alte frequenze. In questo momento si trovano in promo su Amazon con uno sconto del 69%, in pratica si può dire che sono quasi regalate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.