Xiaomi Redmi Buds 4 a MENO di 25€ per qualche ora su Ebay

Se anche tu vuoi ascoltare la tua tanto amata musica, con delle cuffie davvero incredibili, beh, sei nel posto giusto al momento giusto oggi. Pensa che solo per 24h ti porti a casa queste Xiaomi Redmi Buds 4 a soli 24€!. Corri subito su Ebay, prima che sia troppo tardi e possano finire.

Non farti scappare questa offerta davvero super. Delle cuffie che vanno davvero a ruba, che oggi le trovi a pochissimo per 24h. Non ti resta che aggiungerle al carrello, così al checkout le troverai scontate automaticamente dal sito!

Xiaomi Redmi Buds 4 Active, colore nero

Non aspettare ancora altro tempo, oggi puoi avere queste cuffie davvero uniche ad un prezzo ridicolo. Che ti faranno sentire come al concerto del tuo cantante preferito, come allo stadio in un click.

Xiaomi Redmi Buds 4, gli auricolari sono dotati di un nuovo chip Bluetooth 5.3 per velocità di trasferimento dati e connessioni più veloci e stabili. La capacità anti-interferenza è stata notevolmente migliorata, così la vostra musica sarà ininterrotta.

Xiaomi Redmi Buds 4 hanno un’autonomia di 5 ore con una carica completa e di 20 ore se utilizzate con la custodia di ricarica. La porta di ricarica Type-C super-conveniente funziona con la maggior parte dei cavi di ricarica per computer e telefoni, quindi non c’è bisogno di preoccuparsi di rimanere senza cavo di ricarica.

Non farti scappare questa occasione mai vista prima, ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili.Vai subito su Ebay portatele a casa a questa cifra davvero misera!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.