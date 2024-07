Xiaomi Redmi Buds 4 Lite a SOLI 16 EURO: mai visto un prezzo COSI' BASSO

Perché accontentarsi di audio di bassa qualità quando puoi immergerti nella tua musica preferita in maniera ottimale? Basta scegliere le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, oggi disponibili su Amazon a soli 16 euro con uno sconto conveniente del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite: caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo

Le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite ti permettono di ascoltare i tuoi brani preferiti in modo sempre impeccabile ovunque tu sia.

Sono dotate di un driver dinamico con diaframma composito di 12mm che intensifica la struttura della cavità e riduce efficacemente le distorsioni: questo vuol dire che potrai godere sempre di alti cristallini e bassi profondi come se fossi davvero in prima fila ad un concerto.

Non avrai neanche nessun problema per quanto riguarda la batteria in quanto è davvero potentissima: basti pensare che hai a disposizione 5 ore di autonomia con una singola ricarica e fino a 20 ore totali con la custodia di ricarica, così da sbizzarrirti con la tua musica per una giornata intera senza nessuna interruzione.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla funzionalità Google fast pair: gli auricolari, infatti, si connettono in pochissimi secondi al telefono Android con la semplice apertura della custodia. In più sono ergonomici, leggeri e comodissimi, oltre ad essere resistenti all’acqua e al sudore per poterli indossare sia al mare che in palestra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.