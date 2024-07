Xiaomi Redmi Buds 4 SCONTATISSIME AL 63%: oggi le paghi SOLO 25 EURO

Gli auricolari top di gamma marcati Xiaomi oggi possono essere tuoi ad un prezzo mai visto prima! Parliamo degli Xiaomi Redmi Buds 4, al momento disponibili su Amazon a soli 25 euro con un mega sconto del 63%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’occasione così speciale non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Xiaomi Redmi Buds 4: audio al top e massima autonomia

Le Xiaomi Redmi Buds 4 sono un vero e proprio top di gamma grazie alle loro specifiche tecniche davvero di altissimo livello.

Sono dotate di un driver dinamico da 10mm che permette di produrre i suoni con molti più dettagli grazie ad alti cristallini e bassi profondi. Ne risulta un suono più che immersivo che ti farà sentire come al centro di un concerto ovunque tu sia.

Inoltre il potente chip ANC integrato offre una cancellazione del rumore fino a 35 dB, così da poterti isolare dal resto del mondo ed ascoltare la tua musica preferita come mai prima d’ora dappertutto. Allo stesso modo, gli algoritmi AI riescono a identificare le voci umane e distinguerle anche quando ci si trova in un ambiente rumoroso: in questo modo le tue chiamate saranno sempre nitide e la tua voce risulterà chiara anche se sei in mezzo alla folla.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello che permette di avere fino a 6 ore di riproduzione musicale per l’utilizzo delle sole auricolari e fino a 30 ore con custodia di ricarica.

