Xiaomi Redmi Note 10 a MENO DI META' PREZZO: l'offetta è UNA BOMBA

Amazon ha appena lanciato una mega offerta su uno smartphone innovativo e di ultima generazione! Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 10, oggi disponibile su Amazon a soli 113 euro con un mega sconto del 51%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Xiaomi Redmi Note 10: tutte le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 10 è un smartphone Android di ultima generazione che vanta specifiche tecniche di alto livello in grado di soddisfare anche l’utente più esigente.

È dotato di un display Touchscreen da 6.43 pollici che offre immagini con una risoluzione elevatissima e contenuti multimediali immersivi così da farti sentire sempre al centro dell’azione.

Anche la connettività non è da meno grazie al modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, sfruttando il Wi-fi e il GPS.

Inoltre potrai divertirti a fare foto e video da vero professionista grazie alla fotocamera da ben 48 megapixel che permette di relaizzare scatti di alta qualità e di registrare filmati in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Anche la batteria è super potente così da garantirti un’autonomia davvero elevatissima: potrai utilizzare lo smartphone per una giornata intera anche in modo intensivo senza nessuna preoccupazione di rimanere a corto di energia.

