Xiaomi Redmi Note 10 Pro: il best buy crolla di nuovo a 199,99€ (Amazon)

In un mercato come quello degli smartphone dove i prezzi continuano a salire in maniera vertiginosa, diventa sempre più importante riuscire a fare scelte consapevoli, che il più delle volte significa acquistare un telefono appartenente alla fascia media del mercato in grado di soddisfare le esigenze del 99% delle persone (in quell’1% inseriamo i creator, cioè quelle persone che creano contenuti per condividerli online e sui social network). L’acquisto del Redmi Note 10 Pro, per esempio, è un acquisto consapevole.

A maggior ragione oggi, visto che in queste ore è in offerta su Amazon al prezzo di 199,99 euro, per effetto dello sconto di 329,90 euro rispetto al prezzo di listino. Ordinandolo ora ottieni dunque un risparmio immediato di 130 euro. Approfitta subito dell’offerta, non resterà ancora per molto.

Sconto di 130 euro sul best buy Redmi Note 10 Pro

Le prime recensioni poco dopo il suo lancio nel mercato lo descrivevano come il re della fascia di mercato dei 300 euro. Ora che è trascorso poco più di un anno dalla sua uscita, il Redmi Note 10 Pro continua a essere un best buy ma con la differenza sostanziale che per acquistarlo bastano meno di 200 euro.

Un design originale (non il solito smartphone medio di gamma per intenderci), un’autonomia mostruosa e finalmente un display AMOLED di livello eccelso (finalmente perché sui telefoni Xiaomi e Redmi che appartengono a questa fascia di prezzo di solito non vediamo questi display).

Non manca l’always-on display, così come il GPS, l’NFC, il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi dual band, per una connettività completa. Anche dal punto di vista del processore è in grado di regalare soddisfazioni, grazie allo Snapdragon 723G affiancato dalla GPU Adreno 618.

Insomma, un best buy: approfitta ora dell’ultima offerta di Amazon per farlo tuo a soli 199,99 euro (la promozione sta per scadere).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.