Babbo Natale è già qui: Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G a metà prezzo!

Per Natale mancano ancora circa 2 mesi ma Amazon è già in vena di fare regali! Infatti, lo straordinario Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G viene offerto a metà prezzo (47% di sconto), quindi a un costo allettante di 264 euro! Perché diciamo che è straordinario? Semplice! Il Display offre colori vividi ed è esteso a 6.67 pollici, combina 8GB RAM + 256GB ROM (memoria espandibile tramite una microSD). La fotocamera principale è di ben 108 MP, mentre quella frontale che usi per i tuoi amati selfie da spiattellare sui Social è di 16MP! Monta la connessione 5G, ma anche il Bluetooth 5.2, che si associa subito e offre una connessione stabile. Prevede anche la Dual SIM per chi ha esigenze di usare due schede!

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G: caratteristiche

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G prevede la funzione da 120W HyperCharge con una ricarica della batteria fino al 100% in soli 15 minuti in modalità Boost! L’autonomia garantita è di 26 ore di uso continuo, quindi ti durerà circa 2 giorni se hai l’abitudine di spegnerlo la notte. Ciò grazie al fatto che sia stata realizzata con doppia cella per ridurre la resistenza interna e mantenere il flusso di corrente ad un livello elevato per un periodo di tempo più lungo.

Abbiamo poi detto che fotocamera principale da 108 MP ti garantisce di catturare ogni dettaglio e catturare la tua storia come mai prima. La funzione MediaTek Dimensity 920 con 5G, è in grado di fornire prestazioni impressionanti nella creazione di video e immagini, gioco competitivo, connettività 5G e altro ancora! Il display 6,67″ FHD+ AMOLED DotDisplay eccezionale, schermo visibile anche in piena luce, ti danno un’esperienza visiva confortevole. Bene anche sul lato audio, visto che vanta doppi altoparlanti stereo in modo da poter dimenticare l’ambiente circostante durante l’ascolto della tua playlist preferita.

Hai capito ora perché è straordinario? Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G viene offerto a metà prezzo (47% di sconto), quindi a un costo allettante di 264 euro!

