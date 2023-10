Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G a un prezzo IRRINUNCIABILE: meglio approfittare

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G si può definire un Top di gamma camuffato da mid level. Motivo? Perché ha tante caratteristiche che alla prova dei fatti ti faranno sembrare di utilizzare un iPhone. Esageriamo? Provare per credere. La combinazione 6 GB di Ram + 128GB di Rom, lo rendono molto fluido. Il display esteso 6.67”, basato sulla tecnologia 120Hz FHD+ AMOLED, fanno sì che foto e video si vedranno alla perfezione. Molto potente il processore MediaTek 920, mentre la fotocamera principale da 108MP unita a un comparto di alto livello immortaleranno tutti i tuoi momenti migliori. Cosa dire poi della potente batteria da 4500mAh, con ricarica veloce da 120W HyperCharge. Ammaliante infine il colore Graphite Gray. La versione italiana, 2 anni di garanzia e la possibilità di usare l’assistente vocale Alexa completano un quadro che sa di capolavoro. E che solo per oggi paghi 321 euro grazie allo sconto del 29%!

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G: le caratteristiche

Lo smartphone sfida gli utilizzi più intensivi, essendo dotato di ricarica da 120 W, in grado di caricare l’enorme batteria da 4.500 mAh al 100% in soli 15 minuti. Redmi Note 11Pro+ 5G adotta anche più di 40 funzioni di ricarica e sicurezza, oltre alla certificazione del TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System. Veniamo al comportato fotocamera: dotata di un sistema di imaging da 108 MP, la fotocamera principale vanta un sensore Samsung HM2 con una dimensione di 1/1,52″ e supporta la tecnologia di binning dei pixel 9 in 1 che offre pixel di grandi dimensioni da 2,1 μm. Con doppio ISO nativo, è possibile scattare immagini chiare e strutturate con rumore ridotto, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Si aggiunge poi una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e di una fotocamera macro da 2 MP. Non perderai alcun dettaglio!

Nell’incipit non ti abbiamo detto che questo smartphone offre anche il miglior audio di Redmi Note con i doppi altoparlanti SOUND BY JBL, per un’incredibile qualità audio senza hardware aggiuntivo. Con Dolby Atmos, la qualità spaziale e stereo è ulteriormente migliorata. Il processore è alimentato dall’octa-core MediaTek Dimensity 920 ad alte prestazioni, che funziona anche con il processo a 6 nm ad alta efficienza energetica per darti prestazioni elevate migliorando la durata della batteria.

Nuove funzionalità come un motore lineare sull’asse X e la tecnologia LiquidCool rendono questo telefono unico. E che solo per oggi paghi 321 euro grazie allo sconto del 29%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.