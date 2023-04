Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: smartphone top a prezzo da budget phone

Ottima offerta per lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G versione colore Blue dal taglio da 6GB+128GB. Questo medio gamma con ampia batteria da 5000 mAh e supporto NFC è in super offerta su Amazon a 279€. e con le spedizioni che sono gratuite. Un’ottima occasione per assicurarsi un telefonino tra i iù apprezzati della sua fascia, con tutto quello che ti serve per ogni tua esigenza.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G , super prezzo

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ha uno schermo AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un processore Snapdragon 695, una tripla fotocamera posteriore da 108 MP con obiettivi ultrawide da 8 MP e 2 MP, Fotocamera selfie da 16 MP, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67 W, lettore di impronte digitali su un lato, resistenza all’acqua IP53, altoparlanti stereo e MIUI 13 basata su Android 11.

L’ampio display FHD da 6,67” ti consente di immergerti completamente in un mondo virtuale, ma al contempo, con la protezione dalla luce blu certificata, i tuoi occhi saranno riposati anche dopo aver trascorso lunghe ore sullo schermo. Il display, combinato con la potenza del processore Snapdragon 695 ti garantisce una splendida esperienza anche in ambito videogiochi, per un’esperienza di gioco più fluida e reattiva, con connessioni affidabili e immagini realistiche. Lo schermo raggiunge inoltre fino a 1000nit per garantire la leggibilità dello schermo anche in pieno giorno.

E poi la batteria, di grande capacità da 5.000 mAh, con una ricarica rapida da 67 W che ti consente di caricare la batteria dallo 0 al 100% in circa un’ora, e una configurazione quad camera da 50MP per catturare foto e video fantastici senza sforzi. Che aspetti? Approfitta di questa occasione irripetibile e assicurati questo fantastico smartphone a 279€. Le spedizioni sono gratuite, ma fai in fretta prima che vada esaurito.

