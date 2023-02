Xiaomi Redmi Note 11 Pro: su Amazon il prezzo crolla sotto i 300 euro

Uno dei telefoni Xiaomi più venduti dell’ultimo anno torna in sconto sotto i 300 euro su Amazon per questo inizio di fine settimana. Stiamo parlando di lui, del Redmi Note 11 Pro 5G, che puoi acquistare a 299,90 euro anziché 379,90 euro grazie al 21% di sconto. Un prezzo speciale, con disponibilità immediata, a cui si aggiunge la spedizione gratuita di Amazon e la consegna ultrarapida per tutti gli abbonati a Prime.

Se completi l’ordine entro la mezzanotte di oggi puoi ricevere il tuo nuovo telefono a casa già nella giornata di domani. Fai in fretta però, visto l’alto numero di richieste la disponibilità dello smartphone potrebbe esaurirsi.

Fan di Xiaomi? Il Redmi Note 11 Pro 5G è in offerta su Amazon a meno di 300 euro

Il modello in offerta a 299,90 euro su Amazon è il Redmi Note 11 Pro 5G in configurazione 6+128GB e colorazione Graphite Gray. Il suo punto di forza principale – basta guardarlo pochi secondi per rendersene conto – è l’eccellente display AMOLED con refresh rate a 120 Hz.

A bordo ritroviamo poi il processore Snapdragon 695 5G e la memoria interna è di tipo UFS 2.2 (se te lo stai chiedendo sì, è espandibile). Un altro punto di forza del telefono è la batteria da 5.000 mAh, con una ricarica rapida a 67W, una potenza tale che ti permette di caricare dallo 0 al 50% in appena 15 minuti e dallo 0 al 100% in soli 42 minuti.

Metti nel carrello ora il Redmi Note 11 Pro per approfittare del 21% di sconto Amazon e risparmiare così 80 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.