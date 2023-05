Xiaomi Redmi Note 11S prezzo più basso di sempre, da comprare ora!

Xiaomi Redmi Note 11S è uno dei telefoni più recenti della gamma Redmi, uno smartphone di fascia media ma con caratteristiche tecnologiche di ben altro spessore, un vero ammazza grandi potremmo dire, che grazie alla generosa offerta Amazon possiamo farlo nostro spendendo come per un entry level. Lo sconto 40% è bello corposo, che fa precipitare il prezzo fino a fermarsi 180 euro.

Una fascia media a questo prezzo dove la trovate? Solo su Amazon! BESTBUY senza se e senza ma.

Piccolo prezzo ma grandi potenzialità

Il display è uno dei punti di forza di Xiaomi Redmi Note 11S, in quanto presenta un grande schermo AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+. Questo display offre colori vivaci, ottimi angoli di visione e una luminosità elevata, è dotato infatti di un’ampia gamma di colori DCI-P3, e raggiunge 1000nit per una nitidezza ottimale anche in piena luce diurna rendendolo ideale per guardare video e giocare dovunque ci troviamo.

Il cuore che alimenta Xiaomi Redmi Note 11S è un octa-core MediaTek Helio G96, che fa lavorare lo smartphone senza tentennamenti e con grande fluidità, grazie anche, e soprattutto, ai 6 GB di ram presenti.

Il comparto fotografico di Xiaomi Redmi Note 11S è costituito da quattro fotocamere posteriori: un sensore principale da 64 MP, un ultra-grandangolare da 8 MP, un macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Questo insieme di fotocamere offre un’ampia varietà di opzioni di scatto, il che significa che è possibile catturare immagini di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, la fotocamera frontale da 20 MP consente di scattare selfie davvero di buona fattura.

Uno degli aspetti più interessanti di Xiaomi Redmi Note 11S è la sua grande batteria da 5000 mAh, che porta in dote allo smartphone tanta autonomia. Inoltre, il telefono supporta la tecnologia di ricarica rapida a 33W, che consente di ricaricare completamente la batteria in poco più di un’ora.

Xiaomi Redmi Note 11S ci sorprende quindi con un prezzo da fascia bassa ma soprattutto con caratteristiche di ben alto livello, spendendo poi solo 180 euro, grazie ad un corposo sconto Amazon del 40%. Compratelo ora prima che l’offerta termini!

