Xiaomi Redmi Note 11s, sconto FUORI di testa: non puoi perdertelo

Lo Xiaomi Redmi Note 11s è uno dei migliori medio gamma sul mercato e non a caso è quindi uno dei dispositivi di questo brand più ricercati del momento. Complici le sue grandi potenzialità e caratteristiche uniche come la fotocamera professionale da 108 MP, il display AMOLED FHD+ a 90 Hz e la funzione di ricarica rapida a 33 W, molti utenti fanno a gara per assicurarsene uno.

Oggi in versione Dual SIM puoi accaparrartelo su Amazon nel taglio da 6GB – 128GB e nella colorazione Graphite Grey a un prezzo decisamente invitante, ovverosia 180 euro, con le spese di spedizione incluse nel prezzo.

Xiaomi Redmi Note 11s Graphite Grey , che sconto!

Il Redmi Note 11s presenta un nuovissimo frame piatto dal design minimal. Look moderno, robusto e sicuro da impugnare,monta un SoC MediaTek Helio G96 ad alte prestazioni. Il dispositivo propone poi un display AMOLED da 6,43′ con risoluzione FullHD+ (2400x 1080 pixel) e un refresh rate adattivo fino a 90Hz per colori più vivaci e dinamici, e immagini più nitide. Oltre alla sensazione di scorrimento fluido sulla punta delle dita, le funzioni software del display AMOLED offrono anche un’esperienza visiva di grande impatto, coinvolgente e accattivante.

Xiaomi Redmi Note 11s ha anche quattro fotocamere con la principale dotata di un sensore da 108 megapixel, con ultra-grandangolo da 120° da 8MP e un teleobiettivo 2X da 5 megapixel. Per non parlare dell’ottima fotocamera per selfie da 16 MP. Cattura i momenti più belli della tua vita con una grafica senza eguali Foto e, soprattutto, riprese video vengono valorizzate da una serie di set predefiniti di filtri e funzionalità. Grazie alla tecnologia LiquidCool, composta da strati multipli di lamina di grafite e rame, i vari strati dissipano il calore.

Infine abbiamo un doppio altoparlante stereo che ti consente di ascoltare i tuoi contenuti multimediali e i tuoi giochi con un coinvolgimento stereo totale. Dulcis in fundo, la batteria da 5.000 mAh con la ricarica rapida a 33 W che migliora l’efficienza della ricarica, riduce il tempo di ricarica del 26%* e, grazie alla tecnologia Mi FC + MMT, rende il processo di ricarica più stabile ed efficiente.

Il potente sistema di ricarica è associato a una batteria da 5.000 mAh, così non dovrai più preoccuparti di ricaricare quando sei fuori casa. Prendilo a soli 180 euro su Amazon, e non te ne pentirai.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.