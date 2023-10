Xiaomi Redmi Note 12 PRO: il telefono dalla FOTOCAMERA incredibile è in OFFERTA

Fotocamera IMX766 avanzata con OIS da 50 Mp, Turbo ricarica da 67 W, Display AMOLED a 120 Hz da 6.67″, Doppia SIM, sistema operativo Android 12, USB Tipo-C , combinazione 6 GB di RAM + 128 GB di capacità di memoria, batteria da 5000 mAh Blu. Il tutto a soli 230 euro grazie allo sconto del 6%! Dobbiamo aggiungere altro? Parliamo di Xiaomi Redmi Note 12 PRO, telefono superlativo della casa cinese che riesce sempre a sorprendere per i prodotti che lancia sul mercato così eccezionali eppure dal prezzo relativamente irrisorio. Approfitta dell’offerta!

Xiaomi Redmi Note 12 PRO: caratteristiche tecniche

Come non partire dalla splendida fotocamera di questo telefono? La Fotocamera principale da 50 MP, Sensore da 1/1,56”, Ampiezza pixel 2μm 4 in 1, Messa a fuoco automatica All-pixel, Apertura f/1.88, Obiettivo 6P. Alla quale bisogna aggiungere la Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP con FOV 119° e una Fotocamera macro da 2 MP. La tecnologia OIS riduce al minimo le vibrazioni della fotocamera e consente di catturare più luce, migliorando notevolmente la qualità, sia di giorno che di notte. Sette filtri film classici, con calcolo automatico del livello di pixel e anteprima in tempo reale, per offrire un’atmosfera vintage e trasformare ogni tua foto in un capolavoro.

Facile da tenere in tasca, grazie allo spessore da 7,9 mm e il Peso da 187 g. Il display Flow AMOLED da 6,67″ è realizzato in materiali flessibili avanzati che aumentano la luminosità e visualizzano una gamma più ampia di colori con un maggiore contrasto, combinati con un output più fluido per un’esperienza visiva nitida. La cornice inferiore più discreta rende il display più ampio, per consentirti di immergerti completamente nella visione, senza distrazioni. La batteria da 5mila mAH è completata da una ricarica turbo da 67 W, che in soli 15 minuti riesce a farti fare un’intera giornata.

Insomma, un telefono straordinario, anche bello da vedersi grazie al colore blu sfumato. Prendilo ora a soli 230 euro!

