XIAOMI Redmi Note 12 Pro+: a questo PREZZO non puoi perderlo!

XIAOMI Redmi Note 12 Pro+ è un Top di gamma camuffato da telefono mid-level. Diciamo questo perché, pur essendo collocato in una fascia medio-alta, in realtà ha delle prestazioni incredibili che lo rendono un telefono performante. Certo, il fatto che non sia considerato come giusto che sia, va tutto a vantaggio degli utenti, perché pagando una cifra esigua avranno uno smartphone incredibile. Ancora di più se il prezzo è scontato, come nel caso di questa offerta su eBay che presentiamo oggi: XIAOMI Redmi Note 12 Pro+ è venduto con una riduzione sul prezzo di quasi 178 euro, quindi lo pagherai solo 322 euro!

XIAOMI Redmi Note 12 Pro+: caratteristiche e offerte

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus è un smartphone che monta il sistema operativo MIUI 14 basato su Android S. Il display Touchscreen da 6.67 pollici ha una risoluzione di 2400×1080 pixel, dai colori fluidi, per potersi godere al meglio foto e video. La connessione 5G consente un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, pur non mancando ovviamente il Wi-fi integrato e il GPS preciso e immediato per usarlo come navigatore. Molto bene l’audio, grazie al doppio altoparlante Supporto Dolby Atmos®Jack e cuffie da 3,5 mm.

La fotocamera posteriore è incredibile, da ben 200 megapixel. Ma non solo: troviamo nel bagaglio tecnico di questo obiettivo caratteristiche come l’OIS, f/1.65, il Binning 16 in 1 in pixel unico di grandi dimensioni da 2,24 μm. Sensore da 1/1,4″, Obiettivo 7P che permette al Redmi Note 12 Pro Plus di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel. Per i selfie, invece, potrai utilizzare una fotocamera da 16 Mpx. Puoi registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Facilmente tascabile, grazie allo spessore di 9mm.

Per i preoccupati dalla durata del telefono, diciamo subito che è dotato di Batteria da 5000 mAh, che garantisce di arrivare tranquillamente a fine giornata anche in caso di uso intensivo. Ma non solo: la tecnologia HyperCharge Smart da 120W consente di avere già una buona percentuale di ricarica se hai fretta. Ecco perché riteniamo che lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus a 322 euro sia un autentico affare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.