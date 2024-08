Xiaomi Redmi Note 12S in PROMO SPECIALE: ancora per POCO su eBay

Stai pensando di rinnovare il tuo smartphone? Allora abbiamo un’ottima soluzione per te! Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 12S, oggi disponibile su eBay a soli 118 euro grazie ad uno sconto del 15% da sfruttare applicando il codice promo XIAOMIAGO24.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questa occasione speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Xiaomi Redmi Note 12S: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 12S è uno smartphone Android che è in grado di soddisfare qualsiasi utente con qualsiasi tipologia di esigenza.

Il dispositivo vanta un display Touchscreen da 6.43 pollici che offre immagini con una risoluzione elevata così da risultare sempre realistiche e super vivide. Allo stesso modo, la connettività è eccellente grazie al modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet velocissima sfruttando il Wi-fi e il GPS.

Lo smartphone, inoltre, è dotato della fotocamera da ben 108 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel.

Un’altra caratteristica di spicco di questo gioiellino è sicuramente la batteria super potente che permette di utilizzarlo per una giornata intera, anche in modo intensivo, senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia. Inoltre, con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM, avrai uno spazio di archiviazione ideale per memorizzare qualsiasi tipologia di contenuto e file, anche quelli più pesanti.

