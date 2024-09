Xiaomi Redmi Note 13 a MENO DI 200 EURO: ancora per POCHISSIMO su Amazon

Nella sezione delle Offerte Back to School di Amazon, oggi trovi uno smartphone di ultima generazione ad un prezzo davvero bomba! Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 13, al momento disponibile a soli 199 euro con uno sconto conveniente del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettae oltre, un’offerta del genere è davvero imperdibile!

Xiaomi Redmi Note 13: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è uno smartphone di ultima generazione che oggi puoi portare a casa ad un prezzo davvero basso.

Questo modello si caratterizza per il processore all’avanguardia MediaTek Dimensity 6080 con 5G che rende tutte le operazioni super fluide e assicura una connesione stabile e velocissima ovunque tu sia.

È dotato di un display da 6,67 pollici per una visione più ampia che offre immagini realistiche e super nitide in qualsiasi condizione esterna, anche sotto la luce diretta del sole. L’autonomia non è da meno grazie ad una batteria super potente di 5.000 mAh che assicura l’utilizzo dello smartphone per una giornata intera. In più può essere rapidamente ricaricato con 33 W così da avere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Anche le tue foto e i tuoi video saranno impeccabili sfruttando la tripla fotocamera Super-clear da 108 MP che permette di realizzare scatti perfetti e dai dettagli minuziosi, che si tratti di selfie o panoramiche più estese.

Oggi lo Xiaomi Redmi Note 13 è disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto conveniente del 13%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettae oltre, un’offerta del genere è davvero imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.