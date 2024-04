Xiaomi Redmi Note 13, l'offerta BOMBA è qui: lo trovi oggi in SCONTO WOW

Considerato uno dei migliori smartphone per rapporto qualità prezzo, il mitico Redmi Note 13 di Xiaomi è oggi in offerta ad un costo ancor più conveniente che non puoi proprio farti scappare. Proposto al minimo storico su Amazon, lo puoi ricevere comodamente a casa a 249,90 euro. Con un ribasso del 17% totale rispetto al prezzo consigliato, avrà tutto ciò di cui hai bisogno. Lo trovi nella colorazione blu e con la composizione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Sfrutta oggi la promo shock e acquistalo, è il device ideale per te.

Xiaomi Redmi Note 13: scheda tecnica top ed un design da sogno

Il fantastico Redmi Note 13 di Xiaomi è uno degli smartphone che non puoi non considerare se stai cercando un mid-range di livello assoluto. Si presenta con un bellissimo display da 6,67 pollici con una visione ancor più ampia. A cui si aggiungono i colori completamente rivisti e ancor più vivi rispetto al passato. E il picco di luminosità massimo aumentato, l’ideale per godersi i contenuti multimediali nel miglior modo possibile.

Il processore è un MediaTek Dimensity 6080, per prestazioni al top. Grazie al modulo 5G, avrai inoltre la possibilità di sfruttare la velocità di connessione più efficiente in assoluto. Senza che tu debba più preoccupanti di eventuali lag e rallentamenti, per lo svago e per il gaming. Ottima la batteria, da 5000 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 33W. Infine il comparto fotografico, che si presenta con un triplo sensore Super-clear con lente principale da 108 MP. Per foto e video che nulla avranno da invidiare alle macchine fotografiche professionali.

Acquistalo immediatamente al minimo storico, Amazon ha voluto fare le cose in grande e devi approfittarne.

