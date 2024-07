Xiaomi Redmi Note 13 Pro a 120 EURO IN MENO: l'affare è IMPERDIBILE

Ecco uno smartphone di ultima generazione in grado di soddisfare tutti gli utenti, anche quelli più esigenti! Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 13 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 279 euro con un mega sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: tutte le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è uno smartphone super prestante che vanta specifiche tecniche di altissimo livello.

Si contraddistingue per il suo potentissimo processore Snapdragon 7s Gen 2 che offre tutta la potenza necessaria per una navigazione fluida e un consumo multimediale ottimale. In questo modo ogni operazione, anche quella più complessa, risulterà velocissima e super fluida.

È dotato di una Fotocamera Ultra-clear da 200 MP con OIS e hardware all’avanguardia che permette di ottenere immagini impeccabili con una qualità elevatissima e dettagli più nitidi che mai. Allo stesso modo l‘ampio display Super QPD da 6,67″ garantisce sempre un’esperienza visiva più straordinaria durante la visione di film e mentre giochi così da immergerti completamente nei tuoi contenuti multimediali preferiti.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua batteria potentissima da 5100 mAh che permette di utilizzarlo per una giornata intera senza preoccupazioni. In più si ricarica rapidamente con la Turbo Ricarica da 67W quindi in pochi minuti avrai l’energia necessaria per fare qualsiasi cosa.

