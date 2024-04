Xiaomi Redmi Note 13 Pro: a QUESTO PREZZO su Amazon è l'alternativa giusta ai top di gamma

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G diventa, sempre di più, il punto di riferimento della fascia media, grazie a un’ottima combinazione tra prestazioni elevate e prezzo contenuto. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di Xiaomi è ora disponibile al prezzo scontato di 349 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico con la versione dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto vale solo per alcune colorazioni.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: a questo prezzo è da prendere subito

Dal punto di vista tecnico, lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G può contare su di una scheda tecnica davvero ottima. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 che, per la fascia di prezzo, è un vero e proprio punto di riferimento.

Il SoC è affiancato da 8 GB di memoria RAM oltre che da 256 GB di storage e da una batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 67 W. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 Megapixel, con OIS. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256 GB al prezzo scontato di 349 euro. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, si conferma un best buy per la fascia media, garantendo un ottimo mix tra prestazioni elevate e prezzo ridotto, tanto da risultare più conveniente di molti modelli di fascia alta. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

