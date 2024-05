Xiaomi Redmi Note 13 Pro in OFFERTA ESCLUSIVA: ancora per poco su Amazon

Il tuo vecchio smartphone ti sta abbandonando e ne stai cercando uno nuovo ad un buon prezzo? Abbiamo quello che fa per te! Oggi lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è disponibile su Amazon a soli 279 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è un vero e proprio concentrato di potenza e vanta delle specifiche tecniche di altissimo livello.

È dotato di un chipset 4G più potente e migliore: MediaTek Helio G99 potenzia i tuoi elementi essenziali quotidiani con prestazioni eccellenti così da rendere qualsiasi operazione veloce e super fluida.

Lo smartphone vanta anche di una fotocamera Ultra-clear da 200 MP con OIS, ovvero un sistema di fotocamere superiore che apre nuove possibilità al tuo processo creativo e che rende qualsiasi scatto realistico e super vivido in ogni condizione di luce.

Il Display FHD+ AMOLED da 120 Hz con luminosità di picco fino a 1800 nit offre un’esperienza visiva più fluida in qualsiasi occasione. In più la ricarica Turbo da 67W con batteria da 5000 mAh permette di avere l’energia di cui hai bisogno in soli 15 minuti.

Per finire, il raffreddamento del dispositivo è super efficiente, oltre ad avere in dotazione la protezione IP54 da polvere e acqua così da essere super resistente nelle tue avventure.

Oggi lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è disponibile su Amazon a soli 279 euro con uno sconto del 20%. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.