Xiaomi Redmi Note 13 Pro in SOTTOCOSTO: applica il CODICE PROMO eBay

Su eBay impazzano i saldi estivi con coupon di sconto davvero eccezionali su tantissimi prodotti! Oggi è disponibile lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro a soli 248 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo PIT10PERTE2024.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Tutte le specifiche tecniche dello Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è uno degli smartphone Android più all’avanguardia del momento, ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero stracciato.

Il dispositivo è dotato di un grande display da 6.67 pollici con una risoluzione altissima così da offrire immagini dai colori vividi e i dettagli minuziosi. Anche la visibilità dello schermo è impeccabile e ti permette di utilizzarlo senza problemi sotto il sole diretto.

Questo modello si caratterizza per una multimedialità all’avanguardia: basti pensare che dispone di una fotocamera da ben 200 megapixel così potrai scattare foto di alta qualità e registrare video in 4K come se fossi un vero professionista.

La connettività non è da meno in quanto il modulo 5G permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente in qualunque luogo tu sia, anche durante i lunghi viaggi in auto o in treno.

Dal punto di vista estetico, lo smartphone risulta elegante e di grande stile con uno spessore di 8mm che è veramente contenuto così da portarlo ovunque nella massima comodità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.