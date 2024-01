Xiaomi Redmi Note 13 Pro MEGA scontato per 24h: ULTIMI pezzi rimasti su Ebay

Il Redmi Note 13 Pro è uno degli smartphone più acquistati del momento. Solo per oggi potrai davvero approfittare di un’occasione limitatissima, mai vista prima. Infatti, viene davvero abbassato drasticamente di prezzo per queste 24h. Pensa, che oggi ti puoi portare a casa questo smartphone a soli 330€, invece che 449,90€!!

Non dovresti attendere ancora altro tempo, perché stanno davvero impazzendo tutti su Ebay. Questo sconto shock del 27%, non si era davvero mai visto prima. Cerchi un telefono nuovo, di altissimo livello? Sei nel posto giusto al momento giusto, non ti resta che aggiungerlo al carrello e al momento del checkout lo troverai già scontato.

Xiaomi Redmi Note13 PRO 5G DUALSIM 256GB 8GB RAM

Non vorrai mica farti scappare un’occasione così? Questo Redmi Note 13 Pro dal colore nero, dal design minimal ma super pratico, ha mandato in tilt tutti gli utenti. Non si era mai visto ad un prezzo così basso, corri subito.

Redmi Note 13 Pro è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista con alcune eccellenze. Dispone di un grande display da 6.67 pollici con una risoluzione di 2712×1220 pixel. Le funzionalità offerte da questo Redmi Note 13 Pro sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Questo Redmi Note 13 Pro è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 200 megapixel che permette al Redmi Note 13 Pro di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di16330x12247 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 8mm è veramente contenuto e rende questo Redmi Note 13 Pro ancora più spettacolare.

Ne restano ancora davvero pochissimi pezzi, corri adesso su Ebay prima che possa davvero terminare nelle prossime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.