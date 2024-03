Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ precipita al MINIMO STORICO su Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G è una delle ultime aggiunte alla linea di smartphone Redmi Note, offrendo prestazioni di alto livello e una serie di funzionalità avanzate. Con una memoria interna da 256GB e 8GB di RAM, questo dispositivo offre un’ampia capacità di archiviazione e una velocità di esecuzione rapida per gestire multitasking e applicazioni pesanti con facilità. Prendilo ora a 393€ su Amazon con lo sconto del 13% e le spedizioni gratuite.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, minimo storico su Amazon

Il supporto per la connettività 5G garantisce una connessione veloce e affidabile, consentendo di navigare in internet, scaricare contenuti e usufruire di servizi di streaming senza problemi. Inoltre, la doppia SIM permette di utilizzare due schede SIM contemporaneamente per massimizzare la flessibilità e la convenienza.

Il design elegante e moderno del Redmi Note 13 Pro+ 5G è completato da un ampio display, ideale per guardare video, giocare ai giochi più recenti e navigare sui social media.

La batteria di lunga durata assicura una giornata intera di utilizzo senza doversi preoccupare di ricaricare frequentemente il dispositivo.

Con la garanzia Italia e il marchio Xiaomi, si ottiene la tranquillità di un prodotto di qualità supportato da un servizio clienti affidabile. In definitiva, il Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo potente e affidabile a un prezzo accessibile. Fallo tuo ora a 393€ con lo sconto del 13% (risparmi 177€) di base, più il codice promozionale di 15€ di eBay, e le spedizioni gratuite. Inserisci il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento per riscattarlo.

