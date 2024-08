Xiaomi Redmi Pad Pro a PREZZO SPECIALE con il CODICE PROMO eBay

Se hai bisogno di un tablet di ultima generazione da portare in ufficio e sfruttare anche a casa per divertirti, abbiamo quello che fa per te! Si tratta dello Xiaomi Redmi Pad Pro, oggi disponibile su eBay a soli 235 euro grazie ad uno sconto del 15% da sfruttare applicando il codice promo XIAOMIAGO24.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Pad Pro: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Pad Pro è un tablet di ultima generazione che vanta specifiche tecniche di alto livello che accontentano le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Si contraddistingue per un ampio display da 12.1 pollici con una risoluzione ultra-nitida da 2.5 K così da offrire immagini sempre vivide e super realistiche in qualsiasi condizione esterna e, quindi, anche sotto il sole diretto. Inoltre l’area di visualizzazione è più ampia del 33% rispetto al modello precedente: questo vuol dire che potrai immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti così come se fossi al centro dell’azione.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua potente batteria da 10.000 mAh che garantisce un’autonomia elevatissima tanto da raggiungere i 33 giorni con il dispositivo in stanby dopo una ricarica completa. In più, la funzionalità di ricarica veloce permette di avere l’energia necessaria in pochissimi minuti.

L’esperienza audiovisiva non è da meno grazie ai quattro altoparlanti stereo che supportano Dolby Atmos abbinati alla nuovissima tecnologia Dolby Vision.

