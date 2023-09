Xiaomi Redmi Smart Band 2 e al polso hai un DOTTORE: meno di 25€

Metti al polso uno smartwatch o una smart band che ne valga la pena. Questo modello di Xiaomi per me è un po’ un ibrido che non ti fa scendere a compromessi e non ti mette alcun limite. Pensa che una volta che lo provi non te ne disfai più ma anzi, cercherai di convincere chi ti sta accanto a prenderne uno.

Xiaomi Redmi Smart Band 2 è un vero portento per questo non te lo puoi perdere ora che costa appena 24€ su Amazon. Collegati subito sulla pagina per completare l’acquisto e approfittare dello sconto del 29%. Un vero e proprio regalo.

Xiaomi Redmi Smart Band 2: la metti al polso e ne rimani innamorato

Con display ampio, cinturino sport e luminosità avanzata non finire con l’amare questa smart band è un po’ impossibile. La metti al polso ed hai un mondo di possibilità e funzionalità da utilizzare nel quotidiano.

Prima di tutto ti faccio sapere che puoi personalizzare il quadrante e cambiarlo tutte le volte che ti gira. Con un tap sul display scorri nel menù dove trovi funzioni legate alla salute e non solo. Visti i sensori integrati puoi tenere sotto controllo:

frequenza cardiaca;

livello di ossigeno nel sangue;

monitoraggio del sonno;

30 modalità di allenamento.

Non posso lasciarti andare senza dirti che è naturalmente impermeabile per usarlo a contatto con l’acqua senza problematiche e che include al suo interno una batteria da ben 14 giorni di autonomia. Praticamente lo ricarichi una volta ogni due settimane e lo utilizzi quotidianamente.

Non perdere un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo Xiaomi Redmi Smart Band 2 a soli 24€ con il 29% di sconto in corso.

