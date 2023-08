Xiaomi Redmi Smart Band 2, il tuo nuovo COACH da POLSO costa appena 26€

Hai mai desiderato un assistente personale per il tuo benessere e fitness? Qualcuno che tenga traccia di ogni passo che fai, monitori il tuo sonno, controlli la tua frequenza cardiaca e ti aiuti a raggiungere i tuoi obiettivi di allenamento? Bene, preparati a conoscere il nuovo Xiaomi Redmi Smart Band 2, il tuo compagno di allenamento e stile di vita!

Questa smart band ha tutto ciò che stavi cercando e anche di più! Inizia con uno schermo TFT super moderno da 1.47 pollici che ti mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno in modo chiaro e nitido. E con un corpo ultra-slim, sembrerà che indossi solo un elegante braccialetto, ma con superpoteri segreti per il tuo benessere! Il tutto spendendo oggi appena 26€, su Amazon col 25% di sconto e le spedizioni gratuite via Prime.

Xiaomi Redmi Smart Band 2, il tuo nuovo coach da polso

Parliamo di benessere: questo gioiellino monitora il tuo sonno, quindi puoi capire meglio i tuoi cicli di riposo e svegliarti al momento giusto per affrontare la giornata con il piede giusto. Non solo, ma ti tiene anche sotto controllo con il monitoraggio della frequenza cardiaca e SpO2. Sei pronto per migliorare il tuo stile di vita e prenderti cura del tuo cuore come un vero professionista?

E non ti preoccupare se ti piace stare in acqua o sotto la doccia, perché lo Xiaomi Redmi Smart Band 2 ha una resistenza all’acqua fino a 5ATM! Quindi puoi portarlo con te ovunque, anche durante le tue sessioni di nuoto o una rinfrescante doccia dopo un intenso allenamento.

Con il supporto di oltre 30 modalità di allenamento, questo smart band ti farà sentire come un vero campione. Puoi scegliere tra corsa, ciclismo, yoga, danza e molto altro ancora, e l’Xiaomi Redmi Smart Band 2 ti guiderà passo dopo passo verso il successo. E sai qual è il miglior tratto di questo fantastico compagno di fitness? L’autonomia della batteria. Con una durata fino a 14 giorni, non dovrai preoccuparti di ricaricarlo ogni giorno. Il tutto spendendo oggi appena 26€, su Amazon col 25% di sconto e le spedizioni gratuite via Prime.

