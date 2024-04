Xiaomi Redmi Smart Band 2: prezzo SHOCK su Amazon (solo 22,99€)

Con Xiaomi Redmi Smart Band 2 puoi facilmente tenere traccia delle notifiche dal tuo smartphone, dell’attività fisica, dei dati relativi alla salute e al monitoraggio del sonno. Oggi, grazie all’offerta Amazon, puoi acquistarla al prezzo bassissimo di soli 22,99 euro.

Xiaomi Redmi Smart Band 2 in offerta: le caratteristiche

La Smart Band 2 di Xiaomi è dotata di un ampio display TFT da 1,47 pollici garantendo una facile lettura delle informazioni anche durante le attività più intense. Il suo corpo ultra-slim da soli 9,99 mm la rende estremamente comoda da indossare.

Con oltre 30 modalità fitness, tra cui corsa all’aperto, yoga ed escursioni, il dispositivo è progettato per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness in modo efficace. Con un rapido sguardo al polso, puoi controllare la durata dell’esercizio, le calorie bruciate e la tua frequenza cardiaca, permettendoti di monitorare il tuo progresso con facilità. Grazie alla sua impermeabilità fino a 50 metri non è necessario rimuoverlo quando ti trovi in ambienti umidi o pratichi attività come il nuoto.

Il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, con il sensore PPG integrato, ti avvisa in caso di anomalie, garantendo una maggiore consapevolezza della tua salute cardiaca. Inoltre, la funzione di misurazione dell’ossigeno nel sangue fornisce informazioni cruciali in tal senso. Infine, ecco il monitoraggio della qualità del sonno, con report dettagliati sui tuoi ritmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.