Xiaomi Redmi Watch 3 Active: il PIU' VENDUTO su Amazon in OFFERTA SPECIALE

Ti presentiamo lo smartwatch più venduto in assoluto su Amazon, e che oggi può essere tuo ad un prezzo davvero mai visto prima! Parliamo dello Xiaomi Redmi Watch 3 Active, al momento disponibile a soli 32 euro con un mega sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, potrebber terminare da un momento all’altro!

Xiaomi Redmi Watch 3 Active: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è il compagno di allenamento che cercavi, ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo davvero bassissimo.

Si caratterizza per un display da 1,83″ ultra ampio e iridescente che vanta colori intensi e una visione chiara e straordinaria in qualsiasi condizione di luce, quindi anche sotto il sole diretto. Lo schermo è classicamente rettangolare, ma con un corpo in NCVM e una finitura metallica che rende l’orologio elegante e di grande stile in qualsiasi occasione.

La modalità di utilizzo è semplicissima, soprattutto perchè attraverso la connessione Bluetooth puoi rispondere alle telefonate sull’orologio con un solo tocco: basterà sollevare la mano per rispondere alle telefonate in modo più pratico e semplice sia mentre lavori che mentre ti alleni all’aria aperta.

Oltre ad essere un ottimo compagno di allenamento grazie alle numerose modalità sportive che ha a disposizione, il dispositivo tiene sotto controllo la tua salute con il sensore ottico per ossimetria professionale che rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Inoltre può monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e inviare notifiche in caso di alterazioni.

