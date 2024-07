Xiaomi Redmi Watch 3 Active: lo smartwatch DEL MOMENTO in offerta TOP su Amazon

Desideri un compagno di allenamento efficiente e super versatile? Abbiamo quello che fa per te! Oggi lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è disponibile su Amazon a soli 32 euro con uno sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offertona, gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Watch 3 Active: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è un compagno di allenamento ottimo grazie alle sue specifiche tecniche di ultimissimo livello.

Innanzitutto ha più di 200 quadranti che ti consentono di cambiare tema come desideri. Inoltre il suo nuovissimo display da 1,83″ ultra ampio e iridescente è caratterizzato da colori intensi e una visione chiara e straordinaria che ti consente di visualizzare tutto istantaneamente, dalle notifiche dei messaggi ai dati di allenamento.

La custodia rettangolare classica e semplice presenta un corpo in NCVM e una finitura metallica che ne valorizza lo splendido look. Dal punto di vista estetico risulta super elegante per essere indossato in tutte le occasioni, anche al di fuori degli allenamenti.

Per finire, è possibile connettere l’orologio allo smartphone tramite Bluetooth in qualsiasi occasione. Questo vuol dire che, ad esempio, puoi rispondere alle telefonate sull’orologio con un solo tocco. Durante il lavoro o mentre ti alleni, puoi sollevare la mano per rispondere alle telefonate in modo più pratico e semplice.

