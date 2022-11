Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S con 110€ di SCONTO è da comprare immediatamente

Un aiuto per le pulizie quotidiane fa sempre comodo, soprattutto per detergere bene anche quei punti difficili da raggiungere per tutti, tranne che per questo eccellente mini robot Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S. Si tratta di un vero e proprio top di gamma per il genere, un robot estremamente intelligente e dotato in grado di spazzare, aspirare e perfino lavare i pavimenti. Approfittane per farlo tuo a soli 189€, con uno sconto complessivo di 110€, e le spese di spedizione gratuite grazie ad Amazon.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, pulizia senza fatica

Con questo simpatico quanto utilissimo aiutante, la pulizia domestica diventa più facile. Tutto quello che devi fare è scegliere tra diverse modalità di pulizia (aspira/lava/aspira e lava) e premere un bottone per avviarle, al resto pensa lui. Il robot si sposta per la stanza e aspira di tutto, dai peli alla polvere, fino alle briciole infilandosi anche sotto i letti e i mobili, dove si nasconde lo sporco. Grazie all’ausilio della navigazione laser LDS e dell’algoritmo SLAM, il robot aspirapolvere & lavapavimenti è in grado di mappare la disposizione interna delle stanze di casa in modo efficiente, gestire facilmente ambienti complessi, creare e salvare mappature con precisione.

Dotato di sensori di precisione multidirezionali, il robot aspirapolvere/lavapavimenti percepisce in tempo reale gli ambienti complessi e garantisce una pulizia superiore. E’ perfetto per ogni tipo di pavimento: legno duro, piastrelle, laminato o pietra per lui non fanno differenza. Inoltre è dotato di una batteria molto capace al litio ferro fosfato da 2600 mAh, che si ricarica tramite USB e garantisce una lunga durata di funzionamento fino a 100 minuti. Ecco, in sintesi, i suoi punti di forza:

Combinazione di aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1: aspira la polvere fluttuante e rimuove le macchie ostinate.

Il motore brushless ad alte prestazioni genera una potente e costante aspirazione che consente di rimuovere facilmente lo sporco dai pavimenti. L’aspirazione in modalità turbo raggiunge i 2.200 Pa.

4 modalità di aspirazione pensate per diversi tipi di sporco, dalle briciole, alla polvere, ai capelli.

L’aspirapolvere/lavapavimenti si muoverà ripetutamente da sinistra a destra, seguendo uno schema a forma di Y.

