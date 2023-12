Xiaomi Robot Vacuum S10 a un prezzo speciale su Amazon (229,90€)

Il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum S10 figura tra le migliori offerte del giorno di Amazon. Oggi costa infatti soli 229,90€ invece di 339,00€, grazie al maxi sconto del 32%. Se lo si desidera, è possibile anche pagarlo a rate grazie alla collaborazione tra Amazon e Cofidis: per usufruire di questa possibilità, è sufficiente optare per il pagamento rateale durante la fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

Xiaomi Robot Vacuum S10 è tra i migliori robot aspirapolvere di fascia economica presenti sul mercato. Tra i suoi principali punti di forza citiamo la rilevazione super precisa dell’ambiente e la batteria di lunga durata.

Xiaomi Robot Vacuum S10 in sconto del 32% su Amazon

Il modello S10 integra una speciale tecnologia di navigazione laser, in grado di effettuare scansioni a 360 gradi e identificare l’ambiente domestico, così da realizzare una mappa virtuale dell’abitazione il più accurata possibile. Unita alla precisione millimetrica, troviamo una potenza da ben 4.000 PA. Tale livello di potenza consente al robot aspirapolvere di Xiaomi di rimuovere capelli e polvere con estrema facilità.

Ma non è tutto, perché il modello in vendita è un robot 2 in 1, avendo anche un serbatoio dell’acqua attraverso cui lavare i pavimenti di qualunque superficie grazie a tre diverse impostazioni dell’acqua. Infine, segnaliamo la presenza di una batteria da 3.200 mAh, in grado di assicurare un’autonomia di 130 minuti, tempo più che sufficiente per coprire un’intera giornata di pulizie.

L’ottimo aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum S10 è in offerta a 229,90€ su amazon.it. Essendo venduto e spedito da Amazon, chi ha l’abbonamento a Prime può usufruire delle spese di spedizione gratis.

