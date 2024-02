Xiaomi Robot Vacuum S12: sconto di oltre il 40% per questo super robot!

Se sei alla ricerca di una soluzione efficace per la pulizia domestica che offra prestazioni di livello professionale a un prezzo conveniente, il Xiaomi Robot Vacuum S12 è la risposta alle tue esigenze. E adesso, con uno sconto eccezionale del 40% sullo store ufficiale Xiaomi, è il momento perfetto per cogliere questa opportunità e portare la pulizia automatica nella tua casa.

Xiaomi Robot Vacuum S12: pulisce i tuoi pavimenti in un batter d’occhio

Lo Xiaomi Robot Vacuum S12 è un dispositivo di pulizia autonomo dotato di funzionalità avanzate per garantire una pulizia completa ed efficiente della casa. Equipaggiato con un sistema di navigazione intelligente, questo robot aspirapolvere può mappare e navigare autonomamente nell’ambiente circostante, evitando ostacoli e garantendo una copertura completa delle superfici da pulire. Dotato di una potente aspirazione, il Robot Vacuum S12 è in grado di raccogliere polvere, detriti e peli con facilità da pavimenti duri, tappeti e moquette. Grazie alla sua spazzola principale a forma di V e alle spazzole laterali, può raggiungere gli angoli più difficili e rimuovere lo sporco anche nei punti più stretti della casa.

Il dispositivo è controllabile tramite un’applicazione mobile dedicata, che consente di pianificare la pulizia, avviare o interrompere il lavoro del robot, regolare le impostazioni e monitorare lo stato della pulizia in tempo reale da remoto. Inoltre, il Robot Vacuum S12 supporta anche il controllo vocale tramite assistenti virtuali come Google Assistant e Amazon Alexa, offrendo un’esperienza utente ancora più intuitiva e comoda.

Grazie alla sua batteria ad alta capacità, questo robot aspirapolvere può funzionare per lunghe sessioni di pulizia senza la necessità di essere ricaricato frequentemente. Una volta completata la pulizia o quando la batteria è scarica, il dispositivo può tornare autonomamente alla sua base di ricarica per ricaricarsi e essere pronto per il prossimo ciclo di pulizia.

Inoltre, il Xiaomi Robot Vacuum S12 è dotato di sensori avanzati che gli consentono di rilevare ostacoli, evitare cadute da scale o gradini e navigare in modo sicuro in tutta la casa senza danneggiare i mobili o altri oggetti. Questo garantisce una pulizia accurata e senza preoccupazioni, consentendo agli utenti di godere di una casa pulita e ordinata con minimo sforzo. Portalo a casa finché è in sconto quasi a metà prezzo!

