Xiaomi SALDI DI PRIMAVERA su smartphone e home: sconti INCREDIBILI dal 30% fino al 50%

Il 2024 di Xiaomi si apre su Amazon alla grande, con una serie di offerte interessanti riservate ai suoi fan. e in generale un'occasione imperdibile per chiunque sia alla ricerca di tecnologia di alta qualità a prezzi convenienti. L'azienda cinese, nota per la sua abilità nel coniugare innovazione e convenienza, ha messo infatti a disposizione una vasta selezione di prodotti a prezzi ribassati.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite (sconto del 31%)

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono auricolari Bluetooth 5.3 che offrono una serie di funzionalità avanzate. Dotati di cancellazione del rumore AI, consentono di godere di un’esperienza audio immersiva senza distrazioni. Sono anche compatibili con la ricarica wireless, che rende la ricarica dei auricolari ancora più comoda. Prendile oggi su Amazon con lo sconto del 31% a soli 19€. Le spedizioni sono gratuite.

Xiaomi Smart Speaker (sconto del 40%)

Lo Xiaomi Smart Speaker è un dispositivo intelligente progettato per migliorare la tua esperienza domestica intelligente. Se vuoi dunque rendere la tua casa più intelligente, corri su Amazon per accaparrartelo, perché adesso lo trovi in offerta a soli 29€ grazie allo sconto del 40%. Le spedizioni sono gestite dai servizi Prime, pertanto sono gratuite, rapide e sicure.

Xiaomi Hair Clipper (sconto del 44%)

Il nuovo tagliacapelli Xiaomi è un dispositivo rivoluzionario che promette una esperienza di taglio superiore, grazie alla sua tecnologia innovativa e alle sue caratteristiche avanzate. Realizzato in nanoceramica, un materiale incredibilmente resistente che supera persino l’acciaio inossidabile, questo tagliacapelli costa davvero pochissimo, appena 24€ con lo sconto del 44%.

Xiaomi Redmi 12C (sconto del 47%)

Xiaomi Redmi 12C è uno delle ultime aggiunte alla famiglia di smartphone Xiaomi, noto per offrire dispositivi di alta qualità a prezzi accessibili. Con 4GB di RAM e una generosa capacità di archiviazione di 128GB, questo smartphone offre prestazioni fluide e un ampio spazio per tutte le tue app, foto e file. Infatti hai abbastanza memoria per conservare una vasta collezione di files. Il tutto con appena 103€ (-47%) e le spedizioni gratis via Prime.

Termometro igrometro Xiaomi – Noklead (sconto del 50%)

Quando questo termometro igrometro che fa parte dell’ormai vasto ecosistema Xiaomi va in sconto, di solito dura pochissimo. Il dispositivo, infatti, è molto utile per conoscere temperatura e umidità ambientali in qualsiasi momento. Il tutto spendendo la misera cifra di 11€ circa, complice lo sconto del 22% più il coupon del 10% che dovrete spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni son super rapide e gratuite.

Altre offerte Xiaomi

Se state pensando di aggiornare il vostro smartphone, arricchire la vostra smart home o semplicemente esplorare le ultime tendenze tecnologiche, il 2024 di Xiaomi su Amazon potrebbe essere la vostra occasione d’oro. Preparatevi a vivere una festa tecnologica dove il risparmio incontra l’eccellenza, creando un connubio perfetto per gli amanti della tecnologia in tutto il mondo.

