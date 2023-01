Xiaomi Smart Band 6 ancora in SUPER sconto a 31€

Ancora super offerta di Amazon per la Smart Band 6 di Xiaomi, in promo a uno dei prezzi più bassi mai visti in questi ultimi mesi. Lo ripetiamo, anche se ormai è assodato da tempo: semplicemente la smart band dal miglior rapporto qualità-prezzo.

In questi minuti su Amazon è disponibile a un prezzo bomba pari a 31,90 euro, in sconto di oltre 13 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 44,99 euro. In più puoi contare sul fatto che sia un articolo venduto e spedito da Amazon, quindi hai una garanzia pressoché totale.

Soli 31 euro oggi per la Xiaomi Smart Band 6

La Mi Band 6 è la prima smart band di Xiaomi ad avere il display AMOLED borderless. Tante anche le funzioni smart presenti, tra cui la regolazione del timeout dello schermo tramite le impostazioni e la scelta del rilevamento automatico in base all’attività fisica prescelta.

Inoltre l’app gratuita ti consente di scaricare le watchface (ora anche personalizzabili) e registrare tutti i dati raccolti dalla smart band, tra cui battito cardiaco, qualità del sonno e distanza percorsa.

Affidabile, con tante funzioni smart, la Mi Band 6 di Xiaomi si conferma come la regina delle smart band e a questo prezzo è assolutamente imperdibile: metti nel carrello ora la Mi Band di sesta generazione per acquistarla a soli 31,90 euro. La spedizione è gratuita e offerta da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.