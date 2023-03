Xiaomi Smart Band 7: a QUESTO PREZZO è da prendere SUBITO

Non lasciarti ingannare dall’errore di Amazon, con il titolo che riporta Redmi Smart Band 2 quando invece il modello in offerta è la Xiaomi Smart Band 7. Un’offerta da sogno, visto che oltre al 26% di sconto sul prezzo di listino ottieni anche ulteriori 2 euro di sconto al check-out. Con questa promo puoi quindi acquistare la nuova smart band di Xiaomi a 42 euro anziché 59,99 euro.

Xiaomi Smart Band 7 in sconto del 26% su Amazon

Sul sito ufficiale di Xiaomi la Smart Band 7 è in promozione a 49,99 euro, quindi con l’offerta di Amazon risparmi 8 euro. Nel mercato degli indossabili, inutile girarci tanto intorno, la smart band del colosso asiatico rimane il punto di riferimento assoluto. Con il nuovo modello il display AMOLED raggiunge la misura di 1,62 pollici, per una visibilità maggiore del 25% rispetto alla Mi Band 6. Un’altra novità gradita soprattutto a chi ama l’attività fisica all’aria aperta è l’aumento del numero di sport monitorabili, che passa a oltre 110. Sempre per gli sportivi più accaniti, la nuova smart band di Xiaomi offre una nuova analisi ancora più dettagliata dell’allenamento grazie al parametro VO2 max, con cui è possibile conoscere la quantità massima di ossigeno che bisogna raggiungere durante l’esercizio fisico.

Ultima nota di merito per l’autonomia: mantenendo l’always on display sempre attivo, la batteria riesce a durare fino a quattro giorni.

Se vuoi al polso la migliore smart band del mercato al prezzo più basso di sempre, aggiungi al carrello ora la Xiaomi Smart Band 7 protagonista dell’offerta del giorno di Amazon. Articolo venduto e spedito da Amazon, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

