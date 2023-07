Xiaomi Smart Band 7, il prezzo crolla, super sconto Amazon!

Xiaomi Smart Band 7 è uno smart band all’avanguardia che offre una vasta gamma di funzionalità avanzate. Questo fitness tracker di ultima generazione pur di dimensioni contenute ha a disposizione una varietà di strumenti per monitorare e migliorare la salute e il benessere generale. Il tutto poi ad un piccolo prezzo visto lo sconto davvero generoso proposto da Amazon. Il MENO 33% ci permette di risparmiare 20 euro, non male visto che il prezzo di listino è 59,90 euro! Lo avete messo a carrello, vero?

C’è tutto quello che serve

Xiaomi Smart Band 7 è dotato di uno schermo AMOLED da 1.62″, 24% più grande rispetto alla versione precedente. Davvero luminoso e iper-dettagliato, sotto alla luce del sole non c’è pericolo di poca leggibilità!

Una delle caratteristiche principali del Xiaomi Smart Band 7 è il monitoraggio del sonno. Utilizzando sensori avanzati, il braccialetto intelligente registra e analizza la qualità del sonno dell’utente, fornendogli preziose informazioni per migliorare il riposo notturno. Inoltre, il dispositivo è in grado di rilevare e registrare automaticamente i periodi di sonno leggero, profondo e REM.

Oltre al monitoraggio del sonno, Xiaomi Smart Band 7 offre anche la possibilità di monitorare l’attività fisica durante il giorno. Grazie al suo accelerometro integrato, il braccialetto è in grado di registrare i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate. Inoltre, può rilevare e monitorare automaticamente diverse attività come camminare, correre, andare in bicicletta e nuotare, offrendo statistiche precise e dettagliate sull’allenamento.

Il dispositivo è dotato anche di un sensore di frequenza cardiaca che consente di monitorare il battito cardiaco in tempo reale. Questo è utile non solo durante l’attività fisica, ma anche durante il riposo, in modo da poter avere un monitoraggio costante della frequenza cardiaca per valutare lo stress e il benessere generale.

In totale abbiamo 0ltre 110 modalità sportive supportate per tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell’allenamento.

Inoltre, Xiaomi Smart Band 7 offre una lunga durata della batteria, che consente agli utenti di utilizzarlo per diversi giorni senza doverlo caricare.

Piccolo prezzo, ma grandi, e tante qualità questo Xiaomi Smart Band 7. Lo sconto Amazon è davvero allettante, questa smartband va comprata ora!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.