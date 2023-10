Xiaomi Smart Band 7 Pro con GPS in offerta a 64€ su Amazon

A sorpresa su Amazon la Xiaomi Smart Band 7 Pro con GPS integrato è in offerta a 64 euro invece di 79 euro, per effetto del 18% di sconto sul prezzo consigliato. L’articolo è spedito da Amazon, per cui tutti gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Con il modello Pro del 2022 Xiaomi ha rivoluzionato il design della sua smart band introducendo per la prima volta un ampio display rettangolare. L’altra novità più significativa è l’implementazione del GPS, così da non dover più usare il telefono per tracciare la propria posizione durante gli allenamenti all’aperto.

Xiaomi Smart Band 7 Pro in sconto del 18% su Amazon

I punti di forza della Smart Band 7 Pro di Xiaomi sono il display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici, il GPS integrato, un sistema di monitoraggio accurato e completo per l’attività fisica e la propria salute, oltre a una resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Rispetto alle precedenti generazioni, Xiaomi introduce per la prima volta un ampio display rettangolare a colori, facendo sì che la smart band si trasformi in una comoda estensione dello smartphone. Il rapporto schermo-corpo è pari al 70%, per una risoluzione di 280 x 456 e 326 PPI.

A proposito di attività fisica, il nuovo dispositivo di Xiaomi è in grado di offrire oltre 110 modalità di allenamento, un monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue attivo tutto il giorno, nonché il monitoraggio del sonno e del livello di stress.

Nonostante le funzionalità aggiunte con l’ultima versione, l’autonomia rimane superiore ai 10 giorni, mentre con un utilizzo intenso è possibile arrivare fino a 6 giorni. E c’è anche l’integrazione con l’app Amazon Alexa.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Amazon sulla Xiaomi Smart Band 7 Pro per ottenere uno sconto del 18% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.