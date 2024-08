Xiaomi Smart Band 7 Pro, crolla il prezzo di questo tracker pieno di funzionalità

Xiaomi Smart Band 7 Pro è un’ottima scelta per chi cerca un fitness tracker completo e dal design accattivante, senza dover spendere una fortuna. Questo dispositivo si colloca a metà strada tra un semplice fitness tracker e uno smartwatch, offrendo una vasta gamma di funzionalità per monitorare la salute e l’attività fisica, il tutto impreziosito da linee sobrie ed eleganti. Oggi possiamo acquistarlo con uno sconto molto allettante, un bel MENO 26%, che corrisponde ad un taglio di prezzo di 16 euro, ovvero da 62 euro passa a 46 euro!

Smart Band 7 Pro è dotato di un display AMOLED da 1,64 pollici, uno dei più grandi nella sua categoria, che offre colori vividi e una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il design è elegante e minimalista, con una cassa in alluminio che le conferisce un aspetto premium. I cinturini, disponibili in diversi colori e materiali, sono comodi da indossare e facili da sostituire.

Smart Band 7 Pro è ricca di funzionalità, tra cui il monitoraggio giornaliero della salute SpO2, della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress. Presente anche il monitoraggio della salute femminile. Ovviamente non mancano tutte le funzionalità “standard” per uno smartwatch, come le notifiche, il controllo della musica e i pagamenti contactless.

La batteria della Smart Band 7 Pro offre un’ottima autonomia, in grado di durare diversi giorni con una singola carica, fino a 12 giorni con un normale uso quotidiano anche utilizzando tutte le funzionalità. Inoltre è impermeabile fino a 50 m.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.