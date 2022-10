Xiaomi Smart Band 7 Pro: minimo storico e offerta incredibile su Amazon

Lo Xiaomi Smart Band 7 Pro, con ampio display AMOLED rettangolare da 1,64″, è finalmente in sconto su Amazon nella versione di colore nero (Black) a 79€, per un risparmio netto del 19%. Liscio al tatto, con una struttura in metallo altamente lucida, il dispositivo se lo vuoi può diventare il tuo nuovo migliore alleato per il fitness, grazie anche alle tantissime nuove esperienze di sport con ben 14 modalità di allenamento specializzate. Ma devi fare in fretta, con questo sconto rischia di andare presto esaurito.

Xiaomi Smart Band 7 Pro, acquistalo subito

Con un display completamente innovativo personalizzabile con oltre 100 quadranti, su questo smartwatch di Xiaomi ogni funzione ha ora un aspetto nuovo, visualizzato in modo semplice e facile da comprendere a colpo d’occhio. Il layout di tutte le funzioni del display del braccialetto è simile a quello di uno smartphone. Il testo e le icone occupano più spazio e diventano molto più facili da toccare e scorrere. Xiaomi Smart Band 7 Pro: una comoda estensione dello smartphone.

I sensori di luce ambientale consentono di regolare automaticamente il display del braccialetto per evitare di affaticare gli occhi. Ogni volta che sollevi il polso, si accende immediatamente. Sull’app Xiaomi Fitness è ufficialmente disponibile la nuova funzione di fitness “Competizione”, che consente di definire gli obiettivi di allenamento quotidiani e di scegliere e invitare i tuoi amici a competere con i tuoi obiettivi di allenamento: il numero di passi giornalieri, le calorie bruciate, il tempo di allenamento, ecc. Mantieniti in forma e in salute con i tuoi amici.

Per quanto riguarda i materiali di costruzione, abbiamo un cinturino dotato di un fermaglio facile da agganciare e pratico per la massima comodità. Morbida struttura in pelle, materiale delicato sulla pelle, splendidi contrasti di colore, questo dispositivo è davvero l’ideale per il fitness anche all’aria aperta. In tal senso da segnalare la funzione per il posizionamento satellitare e il rilevamento del movimento, così puoi allenarti con i sistemi Support BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS.

Con una batteria da 235 mAh per una durata fino a 12 giorni, la Band 7 Pro è compatibile con Android 6 e Ios 10, perfetta per monitorare la tua salute (sonno, frequenza cardiaca e ossigeno). Fallo tuo adesso nella versione di colore nero (Black) a soli 79€, ovverosia con un risparmio netto del 19,01€ (19%). Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.