Xiaomi Smart Band 8 a prezzo mini: promo esclusiva su Amazon

Da oggi potrai allenarti con un compagno affidabile ed efficiente ogni volta che vuoi! Su Amazon lo Xiaomi Smart Band 8 è disponibile a soli 27 euro con un mega sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Xiaomi Smart Band 8: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Xiaomi Smart Band 8 è un tracker ideale per chi ama fare sport all’aria aperta ed ha bisogno di un compagno efficiente e super versatile.

Innanzitutto, grazie ad una frequenza di aggiornamento superiore, garantisce un utilizzo sempre fluido, con movimenti a scorrimento raffinati così da poter eseguire qualsiasi tipologia di operazione in maniera impeccabile e veloce.

In più è dotato della funzionalità di regolazione automatica della luminosità con adattamento preciso alla luminosità dell’ambiente per offrire una visualizzazione perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Questo modello è, ovviamente, perfetto chi è appassionato di sport, soprattutto se si parla di corsa: la modalità Pebble, ad esempio, è in grado di fornire 13 statistiche professionali e interpretazioni professionali dei dati che riguardano le tue performance. Inoltre, per ottimizzarne al massimo l’uitlizzo, la band dispone di una clip che consente di fissarla ai lacci delle scarpe, per un allenamento professionale in qualsiasi momento.

Allo stesso tempo, potrai tenere sotto controllo la tua salute con una serie di funzionalità all’avanguardia: Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, Monitoraggio del sonno scientifico, Monitoraggio continuo dello stress, Monitoraggio continuo della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

