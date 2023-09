Xiaomi Smart Band: ecco il prezzo ECCEZIONALE di Amazon

Al giorno d’oggi sentiamo più che mai la necessità di avere con noi uno smartband, che rappresenta uno tra i dispositivi più utili per monitorare i nostri parametri vitali, soprattutto quando pratichiamo attività sportiva. È proprio sulla base di questa necessità che Amazon ha ben pensato di proporti lo Xiaomi Smart Band 7 Pro in offerta all’incredibile prezzo di soli 65 euro, a portata di praticamente tutte le tasche.

Xiaomi Smart Band: il dispositivo per i tuoi allenamenti

Nel caso dell’offerta specifica di Amazon, lo smartband si presenta nella sua colorazione Nero, che ben si adatta ad ogni stile che preferisci. Lo Xiaomi Smart Band, in poche parole, è progettato appositamente per semplificare il più possibile le tue sessioni di corsa fuori casa. Questo dispositivo monta al suo interno un sistema di posizionamento satellitare, in modo tale da tener conto (in maniera ultra precisa e dettagliata) del tuo percorso di allenamento. Oltre a questo è presente anche un sensore di rilevamento del movimento, che è in grado di contare perfettamente ogni passo che fai.

Al suo interno presenta perfino 110 modalità di allenamento diverse, diventando a tutti gli effetti il tuo migliore alleato per il fitness, oltre ad avere 14 modalità di allenamento specializzate in determinati sport e attività. Grazie al monitoraggio della frequenza cardiaca, poi, non avrai nessun problema o preoccupazione, sia quando corri che nel corso della tua giornata. Non finisce qui, però: questo smartband è dotato inoltre di un sensore per la misurazione della pressione e dello stress, fornendoti dei consigli per rilassarti nella maniera più efficace possibile, oltre a un sensore per la saturazione dell’ossigeno, fondamentale quando esci a correre.

Il dispositivo è anche compatibile con l’assistente vocale di Amazon, Alexa: puoi condurre diverse attività come la consulare il meteo di un determinato giorno, o impostare una sveglia, semplicemente impartendo un comando vocale.

Insomma, a poco più di 60 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo praticamente perfetto per tutti i tuoi allenamenti, che ti permetterà di tenere sotto controllo tutti i tuoi parametri vitali: ecco perchè ti suggeriamo di acquistare lo Xiaomi Smart Band 7 Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

