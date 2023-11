Xiaomi Smart Speaker con Google Assistant e IR integrato: la tua casa smart con 29€

Lo Xiaomi Smart Speaker è un dispositivo intelligente progettato per migliorare la tua esperienza domestica intelligente. Questo altoparlante è compatibile con Google Assistant, il che significa che puoi utilizzare comandi vocali per controllare i dispositivi domestici intelligenti collegati, porre domande, ascoltare musica e molto altro semplicemente parlando con il dispositivo.

Trasmettitore IR Integrato e molto altro per lo smart speaker Xiaomi

Questo altoparlante è dotato di un trasmettitore infrarosso (IR) integrato, il che significa che può fungere da telecomando universale per dispositivi che utilizzano il controllo remoto a infrarossi. Puoi programmare il dispositivo per controllare la tua TV, il tuo condizionatore d’aria e altri dispositivi compatibili. L’altoparlante Xiaomi Smart Speaker è dotato di un display LED che può mostrare informazioni come l’ora, la temperatura, i brani musicali in riproduzione o altre notifiche rilevanti.

Questo dispositivo può fungere da hub per la tua casa intelligente, consentendoti di collegare e controllare una varietà di dispositivi domestici intelligenti come luci, termostati, videocamere e altro ancora. L’altoparlante è progettato per offrire una riproduzione audio di alta qualità, con suono stereo e un suono bilanciato per un’esperienza d’ascolto superiore. Puoi gestire e personalizzare il tuo altoparlante tramite l’app Xiaomi Home e controllare la tua casa intelligente in modo centralizzato.

In generale, questo smart speaker Xiaomi offre una serie di funzionalità per migliorare l’esperienza nella tua casa intelligente, compreso il controllo vocale, la gestione dei dispositivi a infrarossi, e la riproduzione audio di alta qualità. Allora non aspettare oltre, corri su Amazon per accaparrartelo, perché adesso lo trovi in offerta a soli 29€ grazie allo sconto del 40%. Le spedizioni sono gestite dai servizi Prime, pertanto sono gratuite, rapide e sicure.

