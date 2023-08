Xiaomi Smart Speaker: controlla tutti gli strumenti smart della tua casa con 29€

Se sei pronto a portare la tua casa nel futuro della tecnologia, non cercare oltre! Il Xiaomi Smart Speaker (IR Control) è qui per rendere la tua vita quotidiana più conveniente e intelligente che mai. Questo altoparlante smart non è solo una fonte di suono di alta qualità, ma è anche il tuo assistente personale per il controllo delle apparecchiature elettroniche e il cuore pulsante della tua casa smart. Oggi puoi averlo a soli 29€, grazie allo sconto di ben il 40% su Amazon. Le spedizioni sono gratis.

Controllo vocale e IR Integrato

Niente più smarrimenti per il telecomando o il caos dei pulsanti: con Xiaomi Smart Speaker puoi controllare i tuoi dispositivi elettronici e gli elettrodomestici semplicemente parlando. Grazie all’integrazione con Google Assistant, puoi chiedere al tuo altoparlante di accendere la TV, regolare il termostato o addirittura fare una chiamata. Inoltre, con il trasmettitore IR integrato, puoi dire addio a un mucchio di telecomandi, poiché il tuo altoparlante diventa il punto di controllo centrale per tutti i tuoi dispositivi.

Il display al LED integrato rende ancora più semplice vedere cosa sta succedendo. Hai sempre sotto controllo l’ora, la temperatura e le informazioni di riproduzione attuali, senza dover prendere il tuo telefono o altri dispositivi.

Oltre alle sue abilità di controllo, Xiaomi Smart Speaker offre un suono bilanciato e cristallino. Goditi la tua musica preferita con una qualità audio eccezionale, e se hai due altoparlanti, puoi addirittura creare un’esperienza di ascolto stereo per una maggiore profondità e coinvolgimento.

Questo altoparlante fa parte dell’ecosistema Xiaomi per la casa intelligente. Puoi facilmente collegare il tuo altoparlante ad altri dispositivi Xiaomi per creare una rete intelligente che ti consenta di controllare ogni aspetto della tua casa con facilità. Con il suo controllo vocale intuitivo, l’IR integrato e le funzioni audio di alta qualità, questo altoparlante non è solo un accessorio, ma un alleato affidabile per gestire la tua casa in modo efficiente e moderno. Non perdere l’opportunità di aggiungere una nuova dimensione al tuo stile di vita con lo Xiaomi Smart Speaker.

