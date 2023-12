Xiaomi Smart Tower Heater Lite con riscaldamento rapido, sconto MOSTRUOSO del 42%

Xiaomi Smart Tower Heater Lite è il compagno ideale per affrontare le giornate fredde in modo efficiente e intelligente. Con il suo design elegante, la potenza di riscaldamento rapido e le funzionalità intelligenti, questo termoventilatore offre un’esperienza di riscaldamento superiore. Il tutto a un prezzo bassissimo oggi, appena 87€, grazie al super sconto Amazon del 42%. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Xiaomi Smart Tower Heater Lite, una potenza

Grazie alla potente resistenza ceramica PTC, il termoventilatore Xiaomi emette calore in soli 3 secondi, garantendoti un comfort immediato. La torre slanciata e il colore bianco puro conferiscono al riscaldatore un aspetto moderno ed elegante, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. La funzione di oscillazione a 70 gradi assicura una distribuzione uniforme del calore in tutta la stanza, garantendo che ogni angolo sia riscaldato in modo efficiente.

Scegli tra quattro modalità di riscaldamento per adattarsi alle tue esigenze: basso, medio, alto e modalità intelligente. Utilizza l’app Xiaomi Mi Home per controllare il termoventilatore in modo intelligente, regolando la temperatura e impostando il timer per massimizzare l’efficienza energetica. Dotato di protezione da surriscaldamento e di un interruttore automatico in caso di ribaltamento, il riscaldatore Xiaomi assicura un funzionamento sicuro in ogni situazione.

Con un peso leggero e una maniglia incorporata, puoi spostare facilmente il termoventilatore Xiaomi da una stanza all’altra per riscaldare esattamente dove ne hai bisogno. La modalità sleep regola automaticamente la temperatura per mantenere un ambiente confortevole durante la notte senza sprechi energetici. Il tutto a un prezzo bassissimo oggi, appena 87€, grazie al super sconto Amazon del 42%. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Sia che tu voglia riscaldare il tuo ufficio, la camera da letto o la sala da pranzo, il Xiaomi Smart Tower Heater Lite è la scelta perfetta. Rendi il tuo inverno più confortevole, intelligente ed elegante con questo eccezionale termoventilatore. Acquistalo ora su Amazon e goditi il calore senza compromessi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.