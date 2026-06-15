Xiaomi SonicBass 2 arrivano in Europa: le cuffie cablate Bluetooth da 34,90 euro puntano su autonomia e prezzo

Le Xiaomi SonicBass 2 arrivano in Europa con una formula semplice: cuffie Bluetooth con cavo tra gli auricolari, prezzo basso e tanta batteria. Le ordinazioni sono già partite tramite almeno un rivenditore tedesco. Il listino parla di 34,90 euro, mentre l’autonomia dichiarata arriva a 16 ore. Un prodotto controcorrente, in un mercato ormai occupato quasi del tutto dagli auricolari true wireless.

SonicBass 2 in Europa: prezzo, rivenditori e consegne

Le Xiaomi SonicBass 2 sono apparse nel catalogo europeo di Galaxus, rivenditore con sede in Germania, al prezzo di 34,90 euro. Per ora non siamo davanti a un lancio in grande stile nei principali Paesi europei. La presenza sul mercato sembra ancora limitata e le consegne non sono immediate: secondo quanto indicato dal negozio, l’arrivo delle cuffie è previsto entro sabato 4 luglio. Segnale di una distribuzione graduale, forse legata ai primi stock o a un inserimento anticipato nei listini locali.

La linea SonicBass non è una novità assoluta per Xiaomi. Anni fa era già comparsa con il marchio Redmi, quando le cuffie Bluetooth con filo dietro al collo erano molto più comuni nella fascia economica. Oggi il quadro è diverso: dominano gli auricolari true wireless, spesso con custodia di ricarica e cancellazione del rumore. Le SonicBass 2, invece, guardano a un pubblico più preciso: chi vuole cuffie semplici, economiche, difficili da perdere e con una batteria più generosa rispetto a molti auricolari compatti.

Design ibrido: Bluetooth 5.2, ma il cavo resta

Il segno distintivo delle SonicBass 2 è proprio il formato. Si collegano allo smartphone tramite Bluetooth 5.2, ma i due auricolari sono uniti da un cavo che passa dietro il collo. Non sono cuffie cablate tradizionali, perché non c’è il filo verso il telefono. Ma non sono nemmeno auricolari del tutto senza fili. Una via di mezzo meno di moda, certo, ma ancora comoda per diversi usi.

Dalle specifiche disponibili risultano driver da 9,2 millimetri, una misura piuttosto comune per auricolari in-ear di questa fascia. Il modulo sul cavo ospita i componenti principali, compresa la batteria e la porta di ricarica. Questa scelta sposta parte del peso lontano dagli auricolari e può ridurre il rischio di cadute. Se un auricolare scivola dall’orecchio, resta comunque appeso. Il limite è altrettanto evidente: il cavo sul collo può dare fastidio, soprattutto mentre ci si muove o sotto una giacca.

Autonomia, USB-C e IPX5: la promessa di Xiaomi

Il punto forte indicato da Xiaomi è l’autonomia. Le SonicBass 2 promettono fino a 16 ore di riproduzione musicale con una sola carica. Un dato interessante per cuffie da circa 35 euro, anche se andrà poi visto nell’uso di tutti i giorni, tra volume medio, chiamate e stabilità della connessione. La ricarica avviene tramite USB-C, ormai presente anche sui prodotti audio più economici. Non c’è una custodia: si collega direttamente il modulo centrale a un caricatore o alla porta di un computer.

La resistenza dichiarata è IPX5, quindi protezione contro getti d’acqua a bassa pressione. In pratica, le cuffie dovrebbero reggere sudore, pioggia leggera e allenamenti in palestra. Non sono però pensate per immersioni o nuoto. Nelle informazioni disponibili, Xiaomi non cita funzioni più avanzate come audio lossless, codec di fascia alta o app dedicate. Il messaggio è chiaro: Bluetooth 5.2, buona durata della batteria, prezzo contenuto e costruzione adatta all’uso quotidiano. Senza troppi fronzoli.

Sport e uso quotidiano: pro, contro e niente ANC

Per lo sport, le Xiaomi SonicBass 2 possono interessare soprattutto chi non si trova bene con gli auricolari true wireless. Il cavo tra i due auricolari riduce il rischio di perderne uno durante una corsa, in bici o in palestra. È un vantaggio concreto, soprattutto all’aperto, dove fermarsi a cercare un auricolare caduto sull’asfalto non è il massimo. Dall’altra parte, però, quel cavo può muoversi, sfregare sul collo o impigliarsi nel colletto. Molto dipende dalle abitudini di chi le usa.

Manca la cancellazione attiva del rumore, ormai presente anche su alcuni modelli economici. L’assenza di ANC può pesare sui mezzi pubblici o in ufficio, dove il rumore di fondo resta ben percepibile. In strada, però, può anche tornare utile: permette di sentire meglio traffico, biciclette e avvisi esterni. Chi cerca isolamento non sembra il pubblico giusto per queste cuffie. Chi invece vuole un modello leggero, economico e con una buona autonomia dichiarata, potrebbe trovare nelle SonicBass 2 una proposta semplice ma sensata.