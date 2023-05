Xiaomi TV F2 da 43'' con Fire TV incorporata: prezzo OUTLET su Amazon

L’ottima smart TV Xiaomi TV F2 Series con integrato Fire TV crolla di prezzo anche nella variante da 43”, che oggi puoi far tuo con 299€, ovverosia con uno sconto di ben 100,00€ (22%) e le spedizioni gratuite con Prime. Grazie all’integrazione di Fire TV gli utenti possono godere di una vasta selezione di contenuti per l’intrattenimento da app come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altro ancora (potrebbe essere necessario un abbonamento separato).

Xiaomi TV F2 con Fire TV, ottimo sconto su Amazon

Xiaomi F2 è una nuova generazione di televisori con l’esperienza Fire TV integrata inoltre include un telecomando vocale con Alexa. Con una qualità dell’immagine 4K Ultra HD realistica e la tecnologia più recente, la TV diventerà un tuttofare a casa tua. Puoi controllare facilmente la tua Smart TV con il telecomando vocale Alexa e controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa, con un semplice comando vocale.

La televisione offre una risoluzione 4K Ultra HD con 3840×2160 pixel e tecnologia HDR 10 elevata per mostrare i più piccoli dettagli dei tuoi contenuti in ogni ambiente. Il sistema operativo Fire TV è la tua interfaccia per migliaia di app come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molti altri (può essere necessario un abbonamento separato). Ciò sarà raggiunto dal chipset ad alta efficienza con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria.

L’ampia gamma di colori con misurazioni di DCI-P3 al 90% fornisce una varietà di colori. In combinazione con il rapporto di contrasto e la profondità del colore, HDR10 può essere raggiunto insieme alla risoluzione 4K UHD per immagini realistiche. Il suono è creato da due altoparlanti di alta qualità da 12 W per adattarsi ai requisiti audio comuni. Supportato da Dolby e DTS, i più importanti requisiti Surround Sound sono soddisfatti. Un gioiello che oggi puoi far tuo con 299€, ovverosia con uno sconto di ben 100€ e le spedizioni gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.